Какая судьба ждет Землю после угасания Солнца: научный прогноз

Когда примерно через 12 млрд лет Солнце угаснет, превратившись в красного гиганта, Земля почти наверняка станет непригодной для жизни, а Меркурий и Венера сгорят.

Об этом говорится в научном обзоре, опубликованном на ресурсе Universe Today, который объясняет, куда переместится “зона жизни” в Солнечной системе. Один из таких потенциальных кандидатов – спутник Юпитера Европа.

Возможна ли жизнь на Европе

Сейчас Европа – холодный ледяной спутник с океаном под толстым льдом. Однако, когда Солнце станет ярче, ее поверхность начнет нагреваться.

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По расчетам ученых, Европа сможет удерживать тонкую атмосферу из водяного пара. Часть ледников начнет испаряться, подобно тому, как на Земле “тает” сухой лед. И хотя большая часть пара исчезнет в космосе, часть задержится на несколько сотен тысяч лет.

Этого периода может хватить, чтобы там либо зародилась жизнь, либо активизировалась, если она уже существует подо льдом. Ученые не исключают, что Европа сможет на короткий срок стать пригодным миром для жизни, пусть и на фоне гибели Земли.

Что еще изменится в системе Юпитера

В моделировании развития Солнечной системы учитывают различные сценарии: от изменения орбит планет до влияния солнечного ветра. Если Юпитер “разбухнет” под действием новой солнечной энергии, это может нарушить орбиты его спутников. В то же время мощная гравитация планеты может удержать их на стабильных траекториях.

Юпитер также начнет отражать больше света благодаря образованию водяных облаков в верхних слоях атмосферы. Это дополнительно повлияет на Европу, усиливая процессы нагрева ее поверхности.

Исследование того, что произойдет с Европой, поможет лучше понять судьбу дальних миров: как меняется их зона жизни, могут ли выжить спутники и есть ли шанс для жизни после смерти звезды.

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