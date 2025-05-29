Яка доля чекає на Землю після згасання Сонця: науковий прогноз

Коли через приблизно 12 млрд років Сонце згасне, перетворившись на червоного гіганта, Земля майже напевно стане непридатною для життя, а Меркурій та Венера згорять.

Про це йдеться у науковому огляді, опублікованому на ресурсі Universe Today, що пояснює, куди переміститься “зона життя” в Сонячній системі. Один з таких потенційних кандидатів – супутник Юпітера Європа.

Чи можливе життя на Європі

Зараз Європа – холодний льодовий супутник з океаном під товстою кригою. Проте, коли Сонце стане яскравішим, її поверхня почне нагріватися.

Зараз дивляться

За розрахунками вчених, Європа зможе утримувати тонку атмосферу з водяної пари. Частина льодовиків почне випаровуватись, подібно до того, як на Землі “тане” сухий лід. І хоча більшість пари зникне в космосі, частина затримається на кількасот тисяч років.

Цього періоду може вистачити, щоби там або зародилось життя, або активізувалося, якщо воно вже існує під льодом. Науковці не виключають, що Європа зможе на короткий термін стати придатним світом для життя, нехай і на тлі загибелі Землі.

Що ще зміниться в системі Юпітера

У моделюванні розвитку Сонячної системи враховують різні сценарії: від зміни орбіт планет до впливу сонячного вітру. Якщо Юпітер “розбухне” під дією нової сонячної енергії, це може порушити орбіти його супутників. Водночас потужна гравітація планети може втримати їх на стабільних траєкторіях.

Юпітер також почне відбивати більше світла завдяки утворенню водяних хмар у верхніх шарах атмосфери. Це додатково вплине на Європу, посилюючи процеси нагрівання її поверхні.

Дослідження того, що станеться з Європою, допоможе краще зрозуміти долю далеких світів: як змінюється їхня зона життя, чи можуть вижити супутники й чи є шанс для життя після смерті зірки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.