Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ

Искусственный интеллект помог международной команде ученых приблизиться к ответу на один из древнейших вопросов – кто написал Ветхий Завет.

Исследователи из нескольких стран применили инновационные статистические модели, лингвистический анализ и ИИ, чтобы выявить авторские стили в первых девяти книгах Библии. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

ИИ проанализировал Библию – результаты

Команда проанализировала мелкие различия в употреблении даже простых слов, таких как “нет”, “который” или “царь”. Алгоритм позволил выделить три отдельных стилистических традиции, или же школы писарей, которые работали над частями Библии, в частности над Пятикнижием Моисеевым, историческими книгами от Иисуса Навина до Царей и так называемыми священническими текстами.

Сейчас смотрят

– Мы выяснили, что каждая группа авторов имела свой стиль. Наша методика точно распознает эти различия, – поделился участник научной команды Томас Ремер.

Для проверки точности ИИ-модель сравнила 50 разделов, которые ранее уже были классифицированы учеными по трем стилям. Алгоритм не только подтвердил эти выводы, но и объяснил, почему именно он относит определенный раздел к определенному стилю.

– Мы получили формулу, которая позволяет количественно определять стиль автора на основе частоты использования лексем и грамматических конструкций, – пояснила ученый Шира Файгенбаум-Головин из Университета Дюка (США).

Неожиданные открытия

Особенно неожиданным стало сравнение двух частей так называемого Аркового повествования в книгах Самуила. Хотя оба отрывка посвящены одной и той же теме, текст из Первой книги Самуила не принадлежит ни к одной из трех идентифицированных традиций, тогда как отрывок из Второй книги Самуила четко совпадает с так называемой Второзаконной историей, пишет ресурс Phys.org.

Инструмент также позволил проверить авторство противоречивых разделов, где традиционный анализ не давал четкого ответа. Модель не просто указывала на наиболее вероятного автора, но и называла конкретные языковые конструкции, которые привели ее к этому выводу.

К проекту присоединились специалисты из разных областей: археологи, библеисты, математики, физики и IT-эксперты из Франции, Израиля, США. По словам ученых, этот метод анализа можно применять и к другим древним текстам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.