Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ

Штучний інтелект допоміг міжнародній команді науковців наблизитись до відповіді на одне з найдавніших питань – хто написав Старий Завіт.

Дослідники з кількох країн застосували інноваційні статистичні моделі, лінгвістичний аналіз та ШІ, щоби виявити авторські стилі у перших дев’яти книгах Біблії. Дослідження опубліковане в журналі PLOS One.

ШІ проаналізував Біблію – результати

Команда проаналізувала дрібні відмінності у вживанні навіть простих слів, як-от “ні”, “який” або “цар”. Алгоритм дозволив виділити три окремі стилістичні традиції, чи то пак школи писарів, які працювали над частинами Біблії, зокрема над П’ятикнижжям Мойсеєвим, історичними книгами від Ісуса Навина до Царів та так званими священницькими текстами.

Зараз дивляться

– Ми з’ясували, що кожна група авторів мала свій стиль. Наша методика точно розпізнає ці відмінності, – поділився учасник наукової команди Томас Ремер.

Для перевірки точності ШІ-модель порівняла 50 розділів, які раніше вже були класифіковані вченими за трьома стилями. Алгоритм не лише підтвердив ці висновки, а й пояснив, чому саме він зараховує певний розділ до певного стилю.

– Ми отримали формулу, яка дозволяє кількісно визначати стиль автора на основі частоти вживання лексем і граматичних конструкцій, – пояснила науковиця Шіра Файґенбаум-Ґоловін з Університету Дюка (США).

Несподівані відкриття

Особливо несподіваним стало порівняння двох частин так званої Аркової оповіді у книгах Самуїла. Хоча обидва уривки присвячені тій самій темі, текст із Першої книги Самуїла не належить до жодної з трьох ідентифікованих традицій, тоді як уривок з Другої книги Самуїла чітко збігається з так званою Второзаконною історією, пише ресурс Phys.org.

Інструмент також дозволив перевірити авторство суперечливих розділів, де традиційний аналіз не давав чіткої відповіді. Модель не просто вказувала на найімовірнішого автора, а й називала конкретні мовні конструкції, які привели її до цього висновку.

До проєкту долучилися фахівці з різних галузей: археологи, біблієзнавці, математики, фізики та ІТ-експерти з Франції, Ізраїлю, США. За словами вчених, цей метод аналізу можна застосовувати й до інших стародавніх текстів.

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