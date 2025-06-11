OpenAI и Google объединились вопреки конкуренции: детали неожиданной сделки

OpenAI заключила соглашение с Google об использовании ее облачных мощностей. Это стало неожиданным шагом, поскольку компании конкурируют в сфере искусственного интеллекта. О договоренности, заключенной в мае, сообщили три источника на условиях анонимности.

OpenAI и Google заключили беспрецедентную сделку – что известно

Ранее OpenAI работала почти исключительно на Microsoft Azure. Но из-за роста спроса на мощности компания начала искать новых партнеров. Соглашение с Google позволит запускать и обучать языковые модели ChatGPT на дополнительных серверах.

– Это большая победа для облачного бизнеса Google, – утверждают инсайдеры.

Несмотря на конкуренцию, связанную с тем, что ChatGPT угрожает позициям Google в сфере поиска, компании решили сотрудничать. Причиной тому стала, в частности, нехватка ресурсов. По оценке аналитиков Scotiabank, это соглашение выгодно для Google Cloud, но усиливает угрозу со стороны OpenAI.

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С кем еще сотрудничает OpenAI

OpenAI также имеет партнерства с Oracle, CoreWeave и SoftBank в рамках масштабного инфраструктурного проекта Stargate. Кроме того, компания разрабатывает собственные чипы, чтобы меньше зависеть от внешних поставщиков.

Для Google эта сделка – еще один способ заработать на собственных ИИ-технологиях. Ее чипы TPU уже используют Apple и конкуренты OpenAI – Anthropic и Safe Superintelligence.

Облачное подразделение Google за прошлый год заработало $43 млрд, что составляет 12% дохода Alphabet, и активно конкурирует с Amazon и Microsoft за клиентов среди ИИ-стартапов.

После новости о сделке с OpenAI акции Alphabet выросли на 2,1%, Microsoft – упали на 0,6%.

Источник : Reuters

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