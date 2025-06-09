OpenAI оспаривает судебное решение о сохранении данных ChatGPT в деле с NYT

OpenAI подала апелляцию на решение суда, которое обязывает компанию хранить данные ChatGPT на неопределенный срок в рамках судебного процесса, инициированного The New York Times в 2023 году.

Об этом сообщил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп.

OpenAI обжалует решение суда о хранении данных ChatGPT

По его словам, такое решение является “выходом за пределы полномочий” и “нарушает устоявшиеся нормы конфиденциальности, ослабляя защиту частной жизни пользователей”.

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Генеральный директор компании Сэм Альтман в посте на X назвал решение суда “угрозой для конфиденциальности пользователей” и отметил, что оно создает “опасный прецедент”.

В разделе Часто задаваемые вопросы на официальном сайте OpenAI компания описывает это судебное распоряжение как проблему конфиденциальности.

— Это противоречит нашим обязательствам по защите конфиденциальности перед пользователями. Такое решение подрывает давние принципы защиты частной жизни, — отмечено в заявлении компании.

Согласно политике OpenAI, в случае удаления чата пользователем, его данные хранятся в течение 30 дней, после чего удаляются окончательно. Согласно новым требованиям суда, компания должна временно приостановить действие этого правила до окончательного решения по делу.

Конфликт OpenAI и The New York Times

В декабре 2023 года The New York Times подала иск против OpenAI и ее инвестора Microsoft, обвинив компании в нарушении авторских прав.

NYT утверждает, что ее журналистские материалы использовались без разрешения для обучения языковых моделей, таких как ChatGPT, и требует компенсации за это.

В ответ суд обязал OpenAI хранить все журналы вывода ChatGPT, чтобы позволить Times доказать масштаб нарушения.

Это решение вызвало критику OpenAI, которая считает, что такое требование нарушает конфиденциальность пользователей и ставит под угрозу базовые принципы цифровой приватности.

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