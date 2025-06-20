Фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном обновят с помощью ИИ

Более 100 культовых китайских боевиков получат новую жизнь благодаря искусственному интеллекту – об этом объявили на Шанхайском международном кинофестивале.

В рамках правительственной инициативы китайские студии планируют обновить легендарные фильмы с Брюсом Ли, Джеки Чаном и Джетом Ли.

Какие боевики обновят благодаря ИИ

Среди фильмов, которые будут обработаны с помощью ИИ, – Кулак ярости с Брюсом Ли (1972), Пьяный мастер с Джеки Чаном (1978), Однажды в Китае с участием Джета Ли (1991), а также культовый боевик Джона Ву Лучше завтра (1986), в котором Чоу Юнь-Фат играл культового антигероя. Именно этот фильм называют первым в мире полнометражным анимационным проектом, полностью созданным с помощью искусственного интеллекта.

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Председатель Китайского кинофонда Чжан Пимин объяснил, что эти “эстетические исторические сокровища” получат новую визуальную форму, которая будет соответствовать современным представлениям о кинематографе.

– Это не просто сохранение наследия, но и смелый шаг в направлении инновационного развития киноискусства, — отметил Пиньмин.

Партнером проекта выступает компания Shanghai Canxing Culture and Media. Ее председатель Тянь Мин подчеркнул, что для новых версий фильмов отреставрируют изображение, звук и общий уровень производства, но сохранят оригинальный сюжет и визуальный язык.

– Мы хотим отдать дань уважения первоисточнику и в то же время переосмыслить визуальную эстетику, – уточнил Тянь Мин.

Для запуска инициативы выделен стартовый фонд в размере 100 млн юаней (примерно $13,9 млн). На открытии фестиваля зрителям показали монтаж из известных киносцен, дополненный изображениями, сгенерированными с помощью ИИ.

Фото: скриншот из фильма Кулак ярости

Источник : The Hollywood Reporter

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