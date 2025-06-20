Фільми з Брюсом Лі та Джекі Чаном оновлять за допомогою ШІ

Понад 100 культових китайських бойовиків отримають нове життя завдяки штучному інтелекту – про це оголосили на Шанхайському міжнародному кінофестивалі.

У межах урядової ініціативи китайські студії планують оновити легендарні фільми з Брюсом Лі, Джекі Чаном та Джетом Лі.

Які бойовики оновлять завдяки ШІ

Серед фільмів, які буде оброблено за допомогою ШІ, – Кулак люті з Брюсом Лі (1972), П’яний майстер з Джекі Чаном (1978), Одного разу в Китаї за участі Джета Лі (1991), а також культовий бойовик Джона Ву Краще завтра (1986), в якому Чоу Юнь-Фат грав культового антигероя. Саме цей фільм називають першим у світі повнометражним анімаційним проєктом, повністю створеним за допомогою штучного інтелекту.

Зараз дивляться

Голова Китайського кінофонду Чжан Пімінь пояснив, що ці “естетичні історичні скарби” отримають нову візуальну форму, яка відповідатиме сучасним уявленням про кінематограф.

– Це не просто збереження спадщини, а й сміливий крок у напрямку інноваційного розвитку кіномистецтва, – зазначив Піньмінь.

Партнером проєкту виступає компанія Shanghai Canxing Culture and Media. Її голова Тянь Мін наголосив, що для нових версій фільмів відреставрують зображення, звук та загальний рівень виробництва, але збережуть оригінальний сюжет і візуальну мову.

– Ми хочемо вшанувати першоджерело і водночас переосмислити візуальну естетику, – уточнив Тянь Мін.

Для запуску ініціативи виділено стартовий фонд у розмірі 100 млн юанів (приблизно $13,9 млн). На відкритті фестивалю глядачам показали монтаж із відомих кіносцен, доповнений зображеннями, згенерованими за допомогою ШІ.

Фото: скриншот з фільму Кулак люті

Джерело : The Hollywood Reporter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.