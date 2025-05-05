Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется

Скорее всего, это является следствием обострения конфликта в семье звездного футболиста. Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин и его жена Никола Пельтц не появились на праздновании 50-летия звездного футболиста. Скорее всего, это связано с обострением отношений внутри семьи.

Бруклин Бекхэм не смог лично поздравить отца

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Бруклин и Никола прилетели в Лондон заранее с единственной целью — поздравить Дэвида с юбилеем.

Они обратились к семье с просьбой об отдельной частной встрече до официального празднования, однако другие члены семьи не согласились. По словам инсайдеров, Бруклину и Николе дали понять, что или они приходят на главное событие, или не смогут увидеться с семьей.

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Пара расстроилась, но на праздник так и не пришла. Ни Бруклина, ни его жены нет на совместных фото семьи с важного дня. Впрочем, сын все равно лично поздравил отца.

Причины конфликта в семье Бекхэмов

Между сыновьями звездной пары Бекхэмов — Бруклином и Ромео — продолжается конфликт, возникший из-за нынешней девушки Ромео Ким Тернбулл. Известно, что несколько лет назад она имела непродолжительные отношения с Бруклином. Инсайдеры сообщают, что Бруклин сомневается в искренности намерений Ким, поэтому вместе с женой избегает семейных мероприятий, где она присутствует.

К слову, на новых семейных фото Бекхэмов Тернбулл также нет. Однако на самом празднике она была, о чем свидетельствуют фото из соцсетей Ромео Бекхэма.

Источник : TMZ

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