Бекхем святкував ювілей без старшого сина – конфлікт загострюється

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін і його дружина Нікола Пельтц не з’явилися на святкуванні 50-річчя зіркового футболіста. Скоріше за все, це повʼязано із загостренням стосунків усередині родини.

Бруклін Бекхем не зміг особисто привітати батька

Джерела, знайомі з ситуацією, розповіли, що Бруклін і Нікола прилетіли до Лондона заздалегідь з єдиною метою – привітати Девіда з ювілеєм.

Вони звернулися до родини з проханням про окрему приватну зустріч до офіційного святкування, однак інші члени сім’ї не погодилися. За словами інсайдерів, Брукліну і Ніколі дали зрозуміти, що або вони приходять на головну подію, або не зможуть побачитися з родиною.

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Пара засмутилася, але на свято так і не прийшла. Ні Брукліна, ні його дружини немає на спільних фото родини з важливого дня. Утім, син все одне особисто привітав батька.

Причини конфлікту в родині Бекхемів

Між синами зіркової пари Бекхемів – Брукліном і Ромео – триває конфлікт, що виник через нинішню дівчину Ромео Кім Тернбулл. Відомо, що кілька років тому вона мала нетривалі стосунки з Брукліном. Інсайдери повідомляють, що Бруклін сумнівається в щирості намірів Кім, тож разом із дружиною уникає родинних заходів, де вона присутня.

До слова, на нових родинних фото Бекхемів Тернбулл також немає. Проте на самому святі вона була, про що свідчать фото з соцмереж Ромео Бекхема.

Джерело : TMZ

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