Это глубокая рана: жена Хью Джекмана официально подала на развод с актером
Австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс официально подала на развод с Хью Джекманом почти через два года после того, как они объявили о разрыве отношений.
Как сообщает Daily Mail, адвокат Фернесс передал иск в суд в Нью-Йорке 23 мая. Теперь решение о расторжении брака должен принять судья.
Жена Хью Джекмана подала на развод
По словам инсайдера, Фернесс, которая вместе с Джекманом усыновила двоих детей, получила “щедрую выплату алиментов”, а расторжение их 27-летнего брака обошлось “без драм”.
— Было достигнуто соглашение, которым Дебора довольна и которое включает значительную сумму алиментов. Были некоторые споры относительно этого финансового соглашения, но в конце концов она получила то, что, по ее мнению, заслуживала. Обе стороны выходят из этой ситуации финансово обеспеченными, — сказал источник.
Фернесс заговорила о причине развода
В заявлении, присланном DailyMail, Деборра-Ли выразила соболезнования всем, кто прошел через “травматический путь предательства”.
— Это глубокая рана, которая не дает покоя, но я верю в высшие силы и в то, что Бог/Вселенная всегда работает в нашу пользу. Эта вера помогла мне пережить распад почти 30-летнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости. Даже когда мы сталкиваемся с очевидными неурядицами, они ведут нас к нашему величайшему благу, нашей истинной цели, — отметила актриса.
По словам Фернесс, она верит, что все отношения в нашей жизни не являются случайными.
— Нас тянет к людям, мы приглашаем их к себе, чтобы усвоить определенные уроки, распознать и исцелить сломанные части нас самих. Я остаюсь благодарной, — добавила она.
Отметим, что Хью Джекман и Деборра Ли Фернесс поженились в апреле 1996 года. В мае 2000 года они усыновили мальчика Оскара Максимилиана, а в июле 2005-го — девочку Аву Элиот.
О расставании пары стало известно в сентябре 2023-го, а позже появилась информация, что Джекман изменял жене с актрисой Саттон Фостер, с которой работал над мюзиклом Музыкант. В январе 2025 года актер подтвердил отношения с Фостер.