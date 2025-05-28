Це глибока рана: дружина Г’ю Джекмана офіційно подала на розлучення з актором

Австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс офіційно подала на розлучення з Г’ю Джекманом майже через два роки після того, як вони оголосили про розрив стосунків.

Як повідомляє Daily Mail, адвокат Фернесс передав позов до суду в Нью-Йорку 23 травня. Тепер рішення про розірвання шлюбу має ухвалити суддя.

Дружина Г’ю Джекмана подала на розлучення

За словами інсайдера, Фернесс, яка разом із Джекманом усиновила двох дітей, отримала “щедру виплату аліментів”, а розірвання їхнього 27-річного шлюбу обійшлося “без драм”.

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– Було досягнуто угоди, якою Дебора задоволена і яка включає значну суму аліментів. Були деякі суперечки щодо цієї фінансової угоди, але зрештою вона отримала те, що, на її думку, заслуговувала. Обидві сторони виходять з цієї ситуації фінансово забезпеченими, – сказало джерело.

Фернесс заговорила про причину розлучення

У заяві, надісланій DailyMail, Деборра-Лі висловила співчуття всім, хто пройшов через “травматичний шлях зради”.

– Це глибока рана, яка не дає спокою, але я вірю у вищі сили і в те, що Бог/Всесвіт завжди працює на нашу користь. Ця віра допомогла мені пережити розпад майже 30-річного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я здобула багато знань і мудрості. Навіть коли ми стикаємося з очевидними негараздами, вони ведуть нас до нашого найбільшого блага, нашої істинної мети, – зазначила акторка.

За словами Фернесс, вона вірить, що всі стосунки в нашому житті не є випадковими.

– Нас тягне до людей, ми запрошуємо їх до себе, щоб засвоїти певні уроки, розпізнати і зцілити зламані частини нас самих. Я залишаюся вдячною, – додала вона.

Зазначимо, що Г’ю Джекман і Деборра Лі Фернесс одружилися у квітні 1996 року. У травні 2000 року вони усиновили хлопчика Оскара Максиміліана, а в липні 2005-го – дівчинку Аву Еліот.

Про розставання пари стало відомо у вересні 2023-го, а пізніше з’явилася інформація, що Джекман зраджував дружині з акторкою Саттон Фостер, з якою працював над мюзиклом Музикант. У січні 2025 року актор підтвердив стосунки з Фостер.

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