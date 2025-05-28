Беременная Slavia во второй раз выходит замуж: возлюбленный сделал ей предложение в Дії

Slavia (Ярослава Притула), которая недавно сообщила о беременности, во второй раз выходит замуж. Избранник певицы сделал ей предложение в Дії.

Slavia объявила о помолвке с возлюбленным

На личной странице в Intagram исполнительница поздравила своего любимого Андрея с днем рождения. Также она призналась, что получила от него предложение выйти замуж в Дії. Конечно, Славия согласилась.

— Сегодня ты сделал мне предложение в Дії. Идея жениться онлайн — твоя, в твой день рождения — моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, что будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой день станет нашим. Люблю, — написала бывшая жена Dzidzio.

Slavia показала фото, на которых позирует с Андреем, и поблагодарила его за крепкий тыл, поддержку, любовь и вдохновение.

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— Родненький, с Днем рождения! Ты — мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я о тебе мечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться и ценить, — написала певица.

Ранее Slavia рассказывала, что ее избранник занимается предпринимательской деятельностью. Они познакомились на курсах в киношколе.

По словам певицы, она хочет тихую и скромную свадьбу, поскольку громкое празднование в ее жизни уже было. В течение восьми лет Slavia состояла в браке с Dzidzio, о разводе пара объявила в апреле 2021 года.

Фото: Slavia

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