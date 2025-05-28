Вагітна Slavia вдруге виходить заміж: коханий зробив їй пропозицію в Дії

Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно повідомила про вагітність, вдруге виходить заміж. Обранець співачки зробив їй пропозицію в Дії.

Slavia оголосила про заручини з коханим

На особистій сторінці в Intagram виконавиця привітала свого коханого Андрія з днем народження. Також вона зізналась, що отримала від нього пропозицію одружитися в Дії. Звісно, Slavia погодилася.

– Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн – твоя, у твій день народження – моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, що буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій день стане нашим. Кохаю, – написала колишня дружина Dzidzio.

Slavia показала фото, на яких позує з Андрієм, та подякувала йому за міцний тил, підтримку, кохання і натхнення.

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– Рідненький, з Днем ​​народження! Ти – мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріювала, і ми знайшли одне одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись і цінувати, – написала співачка.

Раніше Slavia розповідала, що її обранець займається підприємницькою діяльністю. Вони познайомилися на курсах в кіношколі.

За словами співачки, вона хоче тихе і скромне весілля, оскільки гучне святкування в її житті вже було. Протягом восьми років Slavia перебувала у шлюбі з Dzidzio, про розлучення пара оголосила у квітні 2021 року.

Фото: Slavia

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