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3 мин.

Саундтрек летних свиданий: Монатик и Kazka выпустили совместный трек Про тебе

Монатик, Kazka

Украинские артисты Дмитрий Монатик и Kazka представили совместный трек Про тебе, а также клип на него.

Это первый дуэт артистов, который открывает новую эмоциональную грань четвертого сольного альбома певца Вечно танцующий человек.

Монатик и Kazka выпустили совместную работу

В клипе на трек Про тебе артисты предстали среди величественных украинских пейзажей и необъятного дансполя.

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Режиссером видеоработы выступил Руслан Махов. Он создал яркую, живую визуальную историю о ритмоловах — людях, которые ищут и находят вдохновение и свободу в танце.

— Этот трек, как ненавязчивый легкий летний флирт, когда заказываешь пьянящий холодный коктейль в летнюю жару и без стеснения идешь танцевать с незнакомцем, — прокомментировала Kazka.

Монатик надеется, что песня Про тебе станет саундтреком летних свиданий.

— Создавая альбом Вечно танцующий человек, я формировал комьюнити людей, близких мне морально и по духу. Саша — именно из таких. В песне Про тебе я услышал ее вокал: сексуальный, с элементами флирта и соблазна, — отметил артист.

Дмитрий добавил, что за творчеством группы Kazka он следит давно, а с солисткой Александрой Зарицкой познакомился во время благотворительных выступлений для украинских защитников и защитниц.

По словам певицы, во время работы с Монатиком она наслаждалась каждым этапом, а лучшего коллегу ей трудно представить.

— Я очень рада, что Дмитрий задействовал именно меня в создании этого трека, потому что эта песня от первых до последних секунд пропитана любовью и бешеной энергией. И я рада быть частью этого, — призналась Kazka.

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