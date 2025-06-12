Умер Харрис Юлин – звезда фильмов Лицо со шрамом и Охотники за привидениями 2

Американский актер Харрис Юлин, известный своими ролями в кино, на телевидении и на Бродвее, скончался в возрасте 88 лет.

Умер Харрис Юлин – что известно

Согласно сообщениям семьи и менеджера звезды, Юлина не стало 10 июня в результате сердечного приступа. Он скончался в Нью-Йорке.

Юлин сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди его самых известных фильмов – Лицо со шрамом, Охотники за привидениями 2, Ее звали Никита, Мистер Бин, Ураган, Тренировочный день и многие другие.

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Харрис Юлин также был известен как театральный актер. Он играл на Бродвее в спектаклях Геда Габлера, Цена и Дневник Анны Франк. Помимо актерской работы, Юлин занимался режиссурой – в частности, ставил пьесу Стеклянный зверинец и получил премию Lucille Lortel за постановку Путешествие в Баунтифул.

Роли Юлина в сериалах

На телевидении актер появлялся в сериалах Кэгни и Лейси, Маленький домик в прериях, Фрейзер, принесшем ему номинацию на Эмми, Баффи — истребительница вампиров, Звездный путь: Глубокий космос 9, Секретные материалы, Миллиарды, И просто так, а также в 12 эпизодах Озарка для Netflix, ставшего его последней киноработой.

Перед смертью Юлин готовился к новой роли в сериале American Classic вместе с Кевином Кляйном и Лорой Линни. Проект рассказывает о бродвейском актере, переживающем публичный срыв.

– Харрис Юлин был, без преувеличения, одним из самых выдающихся артистов, которых я когда-либо встречал. Его сочетание изысканной техники и постоянного поиска делало его игру живой, настоящей и чистой. Каким он был актером, таким он был и человеком – с достоинством, скромностью, щедростью. Все мы, кто работал над American Classic, были благословлены опытом работы с ним. Он навсегда останется сердцем нашего проекта, – отреагировал на уход знаменитости режиссер сериала Майкл Гоффман.

Источник : The Guardian

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