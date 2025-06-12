Помер Гарріс Юлін – зірка фільмів Обличчя зі шрамом та Мисливці за привидами 2
Американський актор Гарріс Юлін, відомий своїми ролями у кіно, на телебаченні та на Бродвеї, помер у віці 88 років.
Помер Гарріс Юлін – що відомо
Згідно з повідомленнями родини та менеджера зірки, Юліна не стало 10 червня внаслідок серцевого нападу. Він помер у Нью-Йорку.
Юлін мав понад 100 ролей у кіно й на телебаченні. Серед його найвідоміших фільмів – Обличчя зі шрамом, Мисливці за привидами 2, Її звали Нікіта, Містер Бін, Ураган, Тренувальний день та багато інших.
Гарріс Юлін також був відомий як театральний актор. Він грав на Бродвеї у виставах Геда Габлер, Ціна та Щоденник Анни Франк. Крім акторської роботи, Юлін займався режисурою – зокрема, ставив пʼєсу Скляний звіринець та здобув премію Lucille Lortel за постановку Подорож до Баунтіфула.
Ролі Юліна у серіалах
На телебаченні актор з’являвся у серіалах Кегні та Лейсі, Маленький будиночок у преріях, Фрейзер, що приніс йому номінацію на Еммі, Баффі – винищувачка вампірів, Зоряний шлях: Глибокий космос 9, Секретні матеріали, Мільярди, І просто так, а також у 12 епізодах Озарку для Netflix, що став його останньою кінороботою.
Перед смертю Юлін готувався до нової ролі у серіалі American Classic разом із Кевіном Клайном і Лорою Лінні. Проєкт розповідає про бродвейського актора, який переживає публічний зрив.
– Гарріс Юлін був, без перебільшення, одним із найвидатніших митців, яких я коли-небудь зустрічав. Його поєднання вишуканої техніки та постійного пошуку робило його гру живою, справжньою і чистою. Яким він був актором, такою він був і людиною – з гідністю, скромністю, щедрістю. Усі ми, хто працював над American Classic, були благословенні досвідом роботи з ним. Він назавжди залишиться серцем нашого проєкту, – відреагував на відхід знаменитості режисер серіалу Майкл Гоффман.