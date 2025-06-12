Помер Гарріс Юлін – зірка фільмів Обличчя зі шрамом та Мисливці за привидами 2

Американський актор Гарріс Юлін, відомий своїми ролями у кіно, на телебаченні та на Бродвеї, помер у віці 88 років.

Помер Гарріс Юлін – що відомо

Згідно з повідомленнями родини та менеджера зірки, Юліна не стало 10 червня внаслідок серцевого нападу. Він помер у Нью-Йорку.

Юлін мав понад 100 ролей у кіно й на телебаченні. Серед його найвідоміших фільмів – Обличчя зі шрамом, Мисливці за привидами 2, Її звали Нікіта, Містер Бін, Ураган, Тренувальний день та багато інших.

Зараз дивляться

Гарріс Юлін також був відомий як театральний актор. Він грав на Бродвеї у виставах Геда Габлер, Ціна та Щоденник Анни Франк. Крім акторської роботи, Юлін займався режисурою – зокрема, ставив пʼєсу Скляний звіринець та здобув премію Lucille Lortel за постановку Подорож до Баунтіфула.

Ролі Юліна у серіалах

На телебаченні актор з’являвся у серіалах Кегні та Лейсі, Маленький будиночок у преріях, Фрейзер, що приніс йому номінацію на Еммі, Баффі – винищувачка вампірів, Зоряний шлях: Глибокий космос 9, Секретні матеріали, Мільярди, І просто так, а також у 12 епізодах Озарку для Netflix, що став його останньою кінороботою.

Перед смертю Юлін готувався до нової ролі у серіалі American Classic разом із Кевіном Клайном і Лорою Лінні. Проєкт розповідає про бродвейського актора, який переживає публічний зрив.

– Гарріс Юлін був, без перебільшення, одним із найвидатніших митців, яких я коли-небудь зустрічав. Його поєднання вишуканої техніки та постійного пошуку робило його гру живою, справжньою і чистою. Яким він був актором, такою він був і людиною – з гідністю, скромністю, щедрістю. Усі ми, хто працював над American Classic, були благословенні досвідом роботи з ним. Він назавжди залишиться серцем нашого проєкту, – відреагував на відхід знаменитості режисер серіалу Майкл Гоффман.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.