Том Круз и Ана де Армас подтвердили роман: фото со свидания

Звездные коллеги Том Круз и Ана де Армас попали в объектив папарацци во время свидания.

Актеров заметили вместе во время уик-энда в американском городке Вудсток, что в штате Вермонт. Таким образом, слухи о романтических отношениях, которые длились уже несколько месяцев, похоже, подтвердились.

Том Круз и Ана де Армас сходили на свидание

63-летний Круз и 37-летняя де Армас гуляли, держась за руки, ходили по магазинам, ели мороженое и устроили прогулку на автомобиле по национальному парку.

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Интересно, что этот романтический уик-энд в США состоялся сразу после громкого концерта Oasis на стадионе Уэмбли в Лондоне, где пару тоже видели вместе. Актеры танцевали под хиты группы, Ана улыбалась в кроп-топе рядом с Крузом.

Поэтому их связь явно вышла за рамки профессионального сотрудничества. Хотя официальных комментариев представители звезд пока не предоставили.

Слухи о романе Тома Круза и Аны де Армас

Ранее о возможных отношениях между Крузом и де Армас заговорили в феврале, когда их увидели на ужине в Лондоне, после которого пара уехала в одном такси.

В мае, на день рождения актрисы, звезда Миссии невыполнимой также был рядом. Они вместе прилетели на вертолете в Лондон, а затем ужинали в мексиканском ресторане KOL в районе Мэрилебон.

В июне папарацци зафиксировали их частное путешествие по Испании – пара провела романтическую прогулку на лодке.

Вскоре звезды будут играть вместе в сверхъестественном триллере Deeper. Ана де Армас уже подтвердила, что проектов с Крузом будет несколько.

Напомним, что Том Круз был дважды женат – сначала на Николь Кидман, затем на Кэти Холмс. В феврале прошлого года Круз разорвал отношения с любовницей-россиянкой Эльсиной Хайровой.

Ана де Армас была замужем за Марком Клотетом и имела отношения с Беном Аффлеком в 2020–2021 годах.

Источник : PageSix

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