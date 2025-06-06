Том Круз установил рекорд Гиннеса – 16 прыжков с горящим парашютом

Звезда Голливуда Том Круз получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса за выполнение 16 прыжков с горящим парашютом.

Этот трюк актер исполнил во время съемок заключительной сцены фильма Миссия невыполнима: Финальная расплата. Все прыжки были частью кульминации в самолете и стали едва ли не самыми опасными за всю франшизу.

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса

Парашют Круза поджигали прямо перед прыжком, поэтому знаменитость каждый раз рисковал жизнью. В бэкстейдж-видео, выпущенном студией Paramount, он объяснил, насколько важным было точное выполнение трюка.

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– Если парашют закрутится во время возгорания, меня начнет вращать, и я сгорю. Я должен успеть выровняться и загореться за десять секунд. Мы действуем с холодной головой и не рискуем – это принципиальное правило, – уточнял Круз перед одним из прыжков.

Эти сцены стали своеобразным финальным аккордом для Тома Круза в роли Итана Ганта, которую он исполнял уже 29 лет. Во время Каннского кинофестиваля актера спросили, действительно ли это его последний фильм франшизы, однако Круз уклонился от прямого ответа.

– Я просто хочу, чтобы зрители посмотрели фильм и насладились им. Мы получили огромное удовольствие во время съемок – это был невероятный опыт. Все, что мы делали, привело нас к этому моменту, – отметил актер.

Фильм Миссия невыполнима: Финальная расплата вышел на большие экраны в День памяти в США и уже собрал $360 млн в мировом прокате. Дебютные кассовые сборы достигли $200 млн, что стало рекордом среди всех частей франшизы.

Источник : Variety

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