Президент США Дональд Трамп подписал новую национальную стратегию по борьбе с терроризмом, которая защитит американских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

– Когда речь идет о терроризме, мы сделаем все необходимое для защиты нации, – заявил Трамп.

Среди пунктов стратегии: поиск и уничтожение источников террористических группировок, ликвидация финансовой поддержки боевиков, модернизация и интеграция средств борьбы с терроризмом в США, а также борьба с вербовкой террористов и укрепление контртеррористических способностей международных партнеров.

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– Новая стратегия основывается на уроках, извлеченных из прошлых усилий по борьбе с терроризмом, и предлагает новый путь к укреплению безопасности американцев, – отмечается в заявлении Белого дома.

Кстати, на днях секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила конверт для президента Дональда Трампа, в котором мог быть токсичный рицин.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images