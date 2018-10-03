Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила конверт для президента Дональда Трампа, в котором мог быть токсичный рицин.

Конверт на имя президента США Дональда Трампа пришел в понедельник, однако в здание Белого дома он не попал, сообщает Fox News.

В конверте мог находиться токсичный для человека рицин. Инцидент расследуют правоохранительные органы.

– Секретная служба может подтвердить получение подозрительного конверта, адресованного президенту 1 октября 2018 года. Конверт был получен на территории Белого дома, и он не попал в Белый дом, – говорится в сообщении.

Ранее в почтовом отделении Пентагона изъяли два конверта, содержащих смертельно токсическое вещество рицин.

“Два подозрительных конверта” были адресованы министру обороны Джеймсу Меттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.

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Напомним, рицин – очень токсичное соединение, добываемое из касторовых бобов. Вещество может храниться в виде порошка, а также в жидком и газообразном состояниях.

При отравлении рицином человек чувствует тошноту. Позже это приводит к внутреннему кровотечению желудка и кишечника, отказа печени, селезенки и почек.

В итоге из-за отказа системы кровообращения отравление рицином приводит к летальному исходу.

Вещество неоднократно применяли во время терактов.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images