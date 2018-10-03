PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Спецслужбы США получили подозрительный конверт для Трампа/

Спецслужбы США получили подозрительный конверт для Трампа

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила конверт для президента Дональда Трампа, в котором мог быть токсичный рицин.

Дональд Трамп

Конверт на имя президента США Дональда Трампа пришел в понедельник, однако в здание Белого дома он не попал, сообщает Fox News.

В конверте мог находиться токсичный для человека рицин. Инцидент расследуют правоохранительные органы.

– Секретная служба может подтвердить получение подозрительного конверта, адресованного президенту 1 октября 2018 года.

Конверт был получен на территории Белого дома, и он не попал в Белый дом, – говорится в сообщении.

Ранее в почтовом отделении Пентагона изъяли два конверта, содержащих смертельно токсическое вещество рицин.

“Два подозрительных конверта” были адресованы министру обороны Джеймсу Меттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.
Читайте: Что знал и почему хотели убить? Сенсационное интервью Скрипаля Выпускник-герой. Bellingcat нашло фотодоказательство службы Чепиги в ГРУ Отравление Скрипалей: настоящее имя "Петрова" назовут через неделю - СМИ

Напомним, рицин – очень токсичное соединение, добываемое из касторовых бобов. Вещество может храниться в виде порошка, а также в жидком и газообразном состояниях.

При отравлении рицином человек чувствует тошноту. Позже это приводит к внутреннему кровотечению желудка и кишечника, отказа печени, селезенки и почек.

В итоге из-за отказа системы кровообращения отравление рицином приводит к летальному исходу.

Вещество неоднократно применяли во время терактов.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Они предупреждены! В США готовы уничтожить запрещенные ракеты РФ
Прекратите! В США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Немовля
Анемия и отравление нитратами. В Днепре младенцев-близнецов забрала скорая
Отруєння
Массовое отравление на Виннитчине: госпитализированы 24 человека
Ведмідь
Туша застреленного медведя едва не убила охотника
В Британии открыли забавную статую Трампа
Мы полюбили друг друга: Трамп получил от Ким Чен Ына “прекрасные письма”
Трамп хочет от союзников оплаты за военную поддержку
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка