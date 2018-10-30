Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит автоматическое предоставление гражданства детям, которые родились на территории Штатов.

Об этом сообщает Axois.

Дональд Трамп утверждает, что обсудил это с юридическими советниками и для отмены достаточно соответствующего президентского указа, а согласие Конгресса не требуется.

– Мы единственная страна в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно и этому надо положить конец, – сказал Трамп.

К слову, гражданство любому лицу, родившемуся на территории США, гарантирует Четырнадцатая поправка к конституции страны.

А вносить изменения в Конституцию имеет полномочия только Конгресс.

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Интересный факт:

Гражданство “по праву почвы”, то есть по рождению, предоставляется во многих странах мира.

В частности в некоторых странах Европы, а также в Бразилии, Чили, Панаме.

В ряде европейских государств, помимо самого факта рождения ребенка на территории страны, существует требование постоянного его проживания в ней на протяжении определенного времени.

Напомним, Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом.

Фото: Pete Marovich/Getty Images