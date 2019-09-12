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Факты / Мир

Планировали, подорвать военных: Аль-Каида “ошиблась” с атакой

Террористическая группировка Аль-Каида, ответственная за ряд атак в западной Африке, извинилось за гибель людей в автобусе, который подорвался на мине террористов. Исламисты планировали взорвать французских военных.

Аль-каїда

В центральном регионе африканской страны террористы взорвали автобус, проезжавший через зону активности исламистов. Внутри находились 60 человек, 14 из которых погибли, а 15 получили ранения.

Как оказалось исламисты “ошиблись”, потому что планировали подорвать военных.

– Нам очень жаль за наших братьев и сыновей, — говорится в заявлении группировки, опубликованном после взрыва.

Бойовики Аль-Каїди не часто вибачаються за свої теракти. Зокрема, в минулому вони просили пробачення за вибухи у Сирії, Іраку та Йемену.

Читайте: Группировка ИГИЛ заявила о создании провинции в Индии

В Мали, где исламисты орудуют с 2012 года, это первый случай официального извинения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ИГИЛ планирует теракты на курортах Азии и Африки.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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