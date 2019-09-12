Терористичне угруповання Аль-Каїда, відповідальне за низку атак у західній Африці, вибачилось за загибель людей у автобусі, який підірвався на міні терористів . Ісламісти планували підірвати французьких військових.

У центральному регіоні африканської країни терористи підірвали автобус, який проїжджав через зону активності ісламістів. Усередині перебували 60 осіб, 14 з яких загинули, а 15 отримали поранення.

Як виявилося ісламісти “помилилися”, бо планували підірвати військових.

– Нам дуже шкода за наших братів та синів, — йдеться у заяві угруповання, оприлюдненого після вибуху.

Бойовики Аль-Каїди не часто вибачаються за свої теракти. Зокрема, в минулому вони просили пробачення за вибухи у Сирії, Іраку та Ємену.

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У Малі, де ісламісти орудують з 2012 року, це перший випадок офіційного вибачення.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ІДІЛ планує теракти на курортах Азії і Африки.