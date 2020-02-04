Импичмент Трампа: стороны выступили с заключительным словом

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа состоялись выступления защиты и обвинения, в которых были сказаны заключительные слова.

Демократы призвали Сенат поддержать решение об импичменте Трампа, поскольку считают, что доказательств вины главы США достаточно.

Один из инициаторов процесса Адам Шифф считает, что президент нарушил свою клятву защищать Конституцию.

Теперь Сенаторы должны выполнить свою клятву и признать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

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Выступая с последним словом главный юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что сенаторы должны голосовать за невиновность президента США.

Он добавил, что процесс импичмента является попыткой демократов отменить результаты выборов 2016 года и предотвратить переизбрание Трампа.

Напомним, голосование за импичмент Дональда Трампа в Сенате назначено на 5 февраля.