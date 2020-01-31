Государственный секретарь США Майк Помпео посетил в Украину в рамках своего турне по Восточной Европе.

В Киеве у него был ряд встреч, в частности, с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

По итогам встречи Зеленский и Помпео дали совместную конференцию, где отметили торгово-экономическое сотрудничество, поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также американские инвестиции в Украину.

Кроме того, утром 31 января Помпео принял участие в чествовании памяти погибших на Донбассе в Михайловском Златоверхом монастыре.

К слову, в начале января он должен был посетить Украину, но визит сорвался из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке, когда в Ираке обстреляли посольство США.

Факты ICTV рассказывают, зачем Помпео приезжал в Украину и как это может быть связано с импичментом Дональда Трампа в США.

Официальная цель – поддержка в противостоянии России

В официальном сообщении пресс-службы Государственного департамента говорится, что Помпео приедет, чтобы подчеркнуть поддержку США в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне Майк Помпео напомнил в одном из своих интервью, что США обязались защищать украинский суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия. Он также отметил, что Штаты имеют ряд интересов в Украине, ведь наша страна – большой торговый партнер.

– Украина находится на границе между демократией и тиранией в крайней восточной точке Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце Холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства помогать ей в защите суверенитета, – отметил он.

Неофициальная – импичмент Трампа

Визит представителя США в Украине состоялся на фоне активной фазы слушаний об импичменте Дональда Трампа в Сенате.

Напомним, Сенат заслушает доводы обеих сторон, после чего будет голосовать за увольнение президента США. Для этого нужно набрать 67 голосов из 100. Впрочем, сейчас в Сенате заседают 47 демократов и 53 республиканца, что сводит до минимума отставку Трампа.

Но накануне визита Помпео в Украину защита президента США изменила свою стратегию, настаивая на том, что даже если Трамп использовал военную помощь для давления на Украину в своих личных интересах, это не может быть основанием для импичмента. Основной аргумент в том, что переизбрание Трампа – это общественное благо, а потому его действия ради победы обусловленые национальными интересами.

– Поскольку защита изменила стратегию, вероятно, американская сторона попросила Украину и Офис президента не комментировать эту тему и не делать заявлений, чтобы не навредить процессу, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Он добавляет, в обмен могли пообещать военную, финансовую или дипломатическую помощь.

– Оптимальный вариант сейчас – чтобы никаких новых заявлений не звучало, никто и ничего не комментировал, а говорили только об Украине, которая противостоит России, а не об Украине как факторе внутреннеполитической жизни США.

Так, волнует ли кого-то Украина?

Примечательным выглядит также приезд госсекретаря на фоне его скандального высказывания относительно Украины.

Журналистка американской радиостанции NPR Мэри Луиз Келли заявляет, что после интервью с чиновником спросила у него об увольнении экс-посла Украины Мари Йованович, после чего госсек перешел на крик, произнеся фразу – Думаешь, что американцев волнует Украина?

– Эта тема для американских политиков раздражающая – у них уже началась активная фаза предвыборной кампании, а их постоянно отвлекают на импичмент, появляются какие-то новые данные – те же заявления Шокина, интервью Луценко американским изданиям, отсутствие единой позиции даже со стороны Украины, – говорит политолог.

Так, американское медиа Los Angeles Times отмечает, что после скандала с Помпео Украина надеется услышать от США подтверждение, что они до сих пор на нашей стороне, ведь сигналы из Вашингтона противоречивы.

Визит Зеленского в Белый дом

Во время совместной пресс-конференции Зеленского и Помпео журналисты интересовались у обоих, обсуждался ли визит украинского президента в Белый дом. Но политики уклонились, ответив общими фразами.

– Если сейчас прозвучит тема о визите, оппоненты используют это как обвинение, что Трамп предложил дипломатическую взятку – Вы говорите, что давления не было, а я приглашаю вас в Белый дом, – предполагает Игорь Рейтерович.

Эксперт уверен, этот вопрос отложат до того момента, когда Украина перестанет играть такую ​​роль во внутреннеполитической борьбе США.

Кадровые вопросы – после решения Сената

После увольнения Мари Йованович до сих пор не назначен посол США в Украине. Сейчас его обязанности исполняет Уильям Тейлор. Кроме того, после ухода Курта Волкера должность спецпредставителя США также вакантна.

Читайте: Зеленский надеется на назначение спецпредставителя США по Донбассу и Крыму

Но и эти вопросы, уверен политолог, решать будут после решения Сената по импичменту американского президента. Впрочем, это не будут консультации по поводу кадровых назначений, а скорее, конкретное предложение.

– Если раньше происходили консультации, Украина могла высказать свои замечания, то сейчас это произойдет в контексте информирования.

Эксперт также отмечает, что после окончания процедуры импичмента вопрос Украины не исчезнет из американского пространства:

– Украина будет фигурировать как элемент предвыборной борьбы в США – увеличивать поддержку или нет, помогать или нет, противостоять России или нет. Внимание к нам будет приковано и после завершения процедуры.

Куда дальше?

Кроме Украины, Майк Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В частности, в Белоруси 1 февраля он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеевым.

А в Узбекистане 3 февраля Помпео примет участие во встрече министров пяти стран Центральной Азии, в частности Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Анонсируя свое турне, Помпео в Twitter заявил, что едет с целью утверждения американских приоритетов в Европе и Центральной Азии.

Но американское издание Foreign policy заявляет, что тур Помпео призван развеять предположения относительно изменения политики администрации Трампа на фоне его взаимодействия с Россией.

– Политика администрации Трампа подверглась критике за примирительную риторику президента Дональда Трампа по отношению к России и ее лидеру Владимиру Путину, – пишет издание.

Как бы не хотела Украина, но она оказались в эпицентре американской политики. Поэтому сейчас важно обратить эту “популярность” в свою пользу.

Лилия Ященко