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Факты / Мир

Трамп не пожал руку Пелоси – она порвала текст его обращения к нации

Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе США с ежегодным обращением к нации, перед которым неуважительно повел себя со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Перед выступлением президент США раздал копии своего доклада вице-президенту США Майку Пенсу и Нэнси Пелоси.

Пелоси в ответ протянула Трампу руку, но тот отказался ее пожать.

Когда он закончил выступление, Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Читайте: Импичмент Трампа: стороны выступили с заключительным словом

 

Напомним, в сентябре 2019 года именно Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа.

5 февраля в Сенате США должно состояться голосование по импичменту.

Источник: CBS News

Фото: Dreamstime

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