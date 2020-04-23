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Факты / Мир

До какого числа продлится карантин в разных странах Европы

Страны Европы второй месяц закрыты на карантин — Италия объявила его еще в начале марта, а дольше всех держалась Черногория.

Даты, которые объявили правительства разных стран являются приблизительными — карантин уже несколько раз продлевали.

Факты ICTV собрали данные, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы по состоянию на 23 апреля.

Читайте: Когда закончится карантин в Украине

До какого числа продлится карантин в разных странах Европы:

  • Австрия — дата неизвестна. С 1 мая послабления, массовые мероприятия под запретом до 31 августа;
  • Албания — 27 апреля;
  • Андорра — 2 мая;
  • Бельгия — 3 мая;
  • Болгария — карантин до 3 мая;
  • Беларусь — карантин не введен;
  • Босния и Герцеговина — дата окончания карантина не определена;
  • Великобритания — 7 мая;
  • Греция — 4 мая;
  • Дания — 10 мая. С 20 апреля введены послабления — открываются школы и детсады;
  • Эстония — 15 мая;
  • Ирландия — 5 мая. В стране запрещены массовые мероприятия мероприятия до конца года;
  • Исландия — 4 мая.
  • Испания — 9 мая. В стране постепенно вводят послабления;
  • Италия — 3 мая. Власти заявляют о возможном продлении карантина;
  • Латвия — 12 мая;
  • Литва — 11 мая;
  • Лихтенштейн — 10 мая;
  • Люксембург — 10 мая;
  • Македония — 11 мая;
  • Мальта — 4 мая;
  • Молдова — 15 мая. В стране введено послабление;
  • Монако — 3 мая. В стране постепенно вводятся послабления;
  • Нидерланды — 11 мая. В стране вводятся послабления с этой даты. Карантин не заканчивается;
  • Германии — 3 мая. В стране вводятся послабления с этой даты;
  • Норвегия — 15 июня. В стране с 27 апреля будут весомые поослабления;
  • Польша — 11 мая. В стране начинают смягчать ограничения — открывают леса и парки;
  • Португалия — 2 мая;
  • Румыния — 15 мая;
  • Сан-Марино — 11 мая;
  • Сербия — 11 мая. С этого дня начнутся занятия в школах, можно будет посещать тренажерные залы и фитнес-центры;
  • Словакия — 3 мая. Конечной даты окончания карантина нет;
  • Словения — 4 мая. С 20 апреля в стране вводят послабления;
  • Венгрия — продлен на неопределенный срок;
  • Финляндия 13 мая. В стране разрешены прогулки парками;
  • Франция — 11 мая. В этот день будут начинать послабления карантина;
  • Хорватия — 4 мая. Карантин могут продлить;
  • Чехия — 8 июня. В стране пять этапов выхода из карантина;
  • Черногория — 4 мая. С 20 апреля в стране ввели послабления;
  • Швейцария — 27 апреля. С этой даты стартует постепенное послабление карантина;
  • Швеция — нет строгого карантина. В стране только запретили проведение мероприятий с участием более 50 человек и посещение домов престарелых.

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

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