Страны Европы второй месяц закрыты на карантин — Италия объявила его еще в начале марта, а дольше всех держалась Черногория.
Даты, которые объявили правительства разных стран являются приблизительными — карантин уже несколько раз продлевали.
Факты ICTV собрали данные, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы по состоянию на 23 апреля.
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До какого числа продлится карантин в разных странах Европы:
- Австрия — дата неизвестна. С 1 мая послабления, массовые мероприятия под запретом до 31 августа;
- Албания — 27 апреля;
- Андорра — 2 мая;
- Бельгия — 3 мая;
- Болгария — карантин до 3 мая;
- Беларусь — карантин не введен;
- Босния и Герцеговина — дата окончания карантина не определена;
- Великобритания — 7 мая;
- Греция — 4 мая;
- Дания — 10 мая. С 20 апреля введены послабления — открываются школы и детсады;
- Эстония — 15 мая;
- Ирландия — 5 мая. В стране запрещены массовые мероприятия мероприятия до конца года;
- Исландия — 4 мая.
- Испания — 9 мая. В стране постепенно вводят послабления;
- Италия — 3 мая. Власти заявляют о возможном продлении карантина;
- Латвия — 12 мая;
- Литва — 11 мая;
- Лихтенштейн — 10 мая;
- Люксембург — 10 мая;
- Македония — 11 мая;
- Мальта — 4 мая;
- Молдова — 15 мая. В стране введено послабление;
- Монако — 3 мая. В стране постепенно вводятся послабления;
- Нидерланды — 11 мая. В стране вводятся послабления с этой даты. Карантин не заканчивается;
- Германии — 3 мая. В стране вводятся послабления с этой даты;
- Норвегия — 15 июня. В стране с 27 апреля будут весомые поослабления;
- Польша — 11 мая. В стране начинают смягчать ограничения — открывают леса и парки;
- Португалия — 2 мая;
- Румыния — 15 мая;
- Сан-Марино — 11 мая;
- Сербия — 11 мая. С этого дня начнутся занятия в школах, можно будет посещать тренажерные залы и фитнес-центры;
- Словакия — 3 мая. Конечной даты окончания карантина нет;
- Словения — 4 мая. С 20 апреля в стране вводят послабления;
- Венгрия — продлен на неопределенный срок;
- Финляндия 13 мая. В стране разрешены прогулки парками;
- Франция — 11 мая. В этот день будут начинать послабления карантина;
- Хорватия — 4 мая. Карантин могут продлить;
- Чехия — 8 июня. В стране пять этапов выхода из карантина;
- Черногория — 4 мая. С 20 апреля в стране ввели послабления;
- Швейцария — 27 апреля. С этой даты стартует постепенное послабление карантина;
- Швеция — нет строгого карантина. В стране только запретили проведение мероприятий с участием более 50 человек и посещение домов престарелых.
Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года.
Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.