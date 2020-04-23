Страны Европы второй месяц закрыты на карантин — Италия объявила его еще в начале марта, а дольше всех держалась Черногория.

Даты, которые объявили правительства разных стран являются приблизительными — карантин уже несколько раз продлевали.

Факты ICTV собрали данные, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы по состоянию на 23 апреля.

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До какого числа продлится карантин в разных странах Европы:

Австрия — дата неизвестна. С 1 мая послабления, массовые мероприятия под запретом до 31 августа;

Албания — 27 апреля;

Андорра — 2 мая;

Бельгия — 3 мая;

Болгария — карантин до 3 мая;

Беларусь — карантин не введен;

Босния и Герцеговина — дата окончания карантина не определена;

Великобритания — 7 мая;

Греция — 4 мая;

Дания — 10 мая. С 20 апреля введены послабления — открываются школы и детсады;

Эстония — 15 мая;

Ирландия — 5 мая. В стране запрещены массовые мероприятия мероприятия до конца года;

Исландия — 4 мая.

Испания — 9 мая. В стране постепенно вводят послабления;

Италия — 3 мая. Власти заявляют о возможном продлении карантина;

Латвия — 12 мая;

Литва — 11 мая;

Лихтенштейн — 10 мая;

Люксембург — 10 мая;

Македония — 11 мая;

Мальта — 4 мая;

Молдова — 15 мая. В стране введено послабление;

Монако — 3 мая. В стране постепенно вводятся послабления;

Нидерланды — 11 мая. В стране вводятся послабления с этой даты. Карантин не заканчивается;

Германии — 3 мая. В стране вводятся послабления с этой даты;

Норвегия — 15 июня. В стране с 27 апреля будут весомые поослабления;

Польша — 11 мая. В стране начинают смягчать ограничения — открывают леса и парки;

Португалия — 2 мая;

Румыния — 15 мая;

Сан-Марино — 11 мая;

Сербия — 11 мая. С этого дня начнутся занятия в школах, можно будет посещать тренажерные залы и фитнес-центры;

Словакия — 3 мая. Конечной даты окончания карантина нет;

Словения — 4 мая. С 20 апреля в стране вводят послабления;

Венгрия — продлен на неопределенный срок;

Финляндия 13 мая. В стране разрешены прогулки парками;

Франция — 11 мая. В этот день будут начинать послабления карантина;

Хорватия — 4 мая. Карантин могут продлить;

Чехия — 8 июня. В стране пять этапов выхода из карантина;

Черногория — 4 мая. С 20 апреля в стране ввели послабления;

Швейцария — 27 апреля. С этой даты стартует постепенное послабление карантина;

Швеция — нет строгого карантина. В стране только запретили проведение мероприятий с участием более 50 человек и посещение домов престарелых.

Напомним, карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.