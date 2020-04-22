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Факты / Украина / Политика

Карантин продлили до 11 мая

Карантин в Украине решили продлить до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

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Это обусловлено тем, что Украина пока не прошла своего пика заболеваемости коронавирусом. Ученые прогнозируют, что пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев — на 3-8 мая.

— При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ослабление карантина в Украине можно ожидать после 12 мая, оно будет проходить в пять этапов.

Напомним, 11 марта правительство ввело карантин на всей территории Украины на период до 3 апреля. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о карантине, в котором регламентируются права во время пандемии, а также в нем предусмотрены штрафы в случае нарушения.

25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 24 апреля.

3 апреля правительство приняло решение об ужесточении правил карантина с 6 до 24 апреля.

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