Конфликт в Нагорном Карабахе начал разворачиваться с новой силой. Азербайджан, РФ и Армения подписали мирное соглашение, в котором говорится о прекращении огня и вводе российских миротворцев. Однако такой ход событий не понравился армянскому обществу, поэтому в Ереване вспыхнули массовые протесты.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал это решение трудным. Подписать соглашение сподвигло то, что азербайджанские войска начали активно продвигаться в Нагорном Карабахе.

— Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы, — заявил Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе стало капитуляцией Армении.

— Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, Пашинян его подписал. Другого пути не было. По сути, признание поражения — это капитуляция в войне, отметил Алиев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в регионе будут присутствовать и турецкие военные. Однако в МИД РФ опровергли эту информацию и опубликовали полный перечень пунктов мирного соглашения.

Главные пункты в мирном соглашении:

Прекращение огня в 00.00 10 ноября, армянские и азербайджанские войска останавливаются на занятых позициях.

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора РФ размещает свой миротворческий контингент — 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Россия разворачивает свой миротворческий контингент параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, но не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента РФ.

Обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Протесты в Армении

Армянское общество выступило против мирного соглашения, которое подписал премьер-министр с РФ и Азербайджаном.

10 ноября демонстранты захватили здание парламента и избили спикера национального собрания Арарата Мирзояна. Политика госпитализировали.

Оппозиция требует отставки власти из-за подписания соглашения. Также оппозиция будет искать пути расторжения соглашения.

Мирное соглашение — капитуляция ли это для Армении

— В этой ситуации Россия усиливает свое влияние в регионе, она вводит своих миротворцев и теперь будет контролировать ситуацию изнутри.

И еще я хотел бы отметить влияние этой войны на события в Украине. Это показывает Украине и Европе, что существуют не только дипломатические пути решения ситуации на Донбассе, но и военные. Ранее это продемонстрировала Хорватия, и вот сейчас эту операцию повторил Азербайджан, — рассказывает политолог Олег Пономарь.

Также он отметил, что протесты и захват парламента в Ереване — не повлияют на геополитическую ситуацию.

Если говорить об итогах подписания мирного соглашения, то в этой ситуации усилился Азербайджан.

— Азербайджан показал, что на постсоветских просторах возможны молниеносные и точечные военные действия. Турция усилила свое влияние в регионе. Россия относительно усилилась, но не проиграла это точно, относительно проиграла Армения. Но я бы не сказал, что это капитуляция, но это все-таки поражение, — рассказал политолог.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже не одно десятилетие. Этот регион, в котором проживает много этнических армян, во времена СССР входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор и началось активное противостояние между Арменией и Азербайджаном.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции их армии. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали азербайджанские военные.

В начале октября стороны договорились о прекращении огня, которое начало действовать 10 октября. Прекращение огня объявили ради обмена военнопленными и телами погибших. Однако в этот день обе стороны заявили об ожесточенных боях.

Многие эксперты отмечали, что это спланированная операция Азербайджана, которой Армении трудно противостоять из-за неравных военных сил.

Почему РФ оказывает свое влияние на конфликт

Армения и Россия входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно ему, в случае агрессии против одного члена альянса другие должны помочь. Кроме того, на территории Армении расположена 102 российская военная база.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Москве за помощью. Однако РФ дала понять, что обязательства по защите союзника не распространяются на Карабах.

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Анкара конечно поддерживает Баку. Страны входят в одну языковую группу, в Турции живет большая азербайджанская диаспора. Также обе страны относят себя к мусульманскому миру.