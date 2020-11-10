PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Президент Армении узнал о мирном соглашении из прессы

Президент Армении Армен Саргсян заявил, что о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе узнал из прессы.

Документ подписали президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении.

Саргсян отметил, что с ним не проводили консультации как с президентом.

— Я не участвовал ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта — дело государственной важности.

Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписания документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений, — отметил президент Армении.

Он заявил, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов.

Мирный договор

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и обмениваются военнопленными.

Кроме того, в Карабахе разместят российских миротворцев и разблокируют все транспортные узлы.

Источник: Армен Саргсян

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх