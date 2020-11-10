Президент Вірменії Армен Саргсян заявив, що про підписання домовленостей про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху дізнався з преси.

Документ підписали президенти Росії та Азербайджану, а також прем’єр Вірменії.

Саргсян зазначив, що з ним не проводили консультації як з президентом.

– Я не брав участі в жодних переговорах. Врегулювання карабахського конфлікту – справа державної ваги. Будь-який крок, дія, будь-яке рішення, що стосується життєво важливих інтересів безпеки і прав Вірменії, Арцаха і всього вірменського народу, особливо підписання документа, повинні стати предметом всебічних консультацій і обговорень, – зазначив президент Вірменії.

Читайте: Припинення війни в Карабасі: текст документа

Він заявив, що негайно ініціює політичні консультації, щоб якомога швидше погодити рішення щодо захисту національних інтересів.

Мирна угода

Президенти Вірменії, Азербайджану і Росії підписали спільний документ про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях та обмінюються військовополоненими.

Крім того, в Карабаху розмістять російських миротворців та розблокують всі транспортні вузли.

Джерело: Армен Саргсян