Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и получили доступ к некоторым документам про вакцину от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech.

Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщается.

Речь идет о документах на регистрацию вакцины. Пока неизвестно, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.

— Мы по-прежнему уделяем особое внимание работе в тесном сотрудничестве с правительствами и регулирующими органами, чтобы максимально безопасно и эффективно доставить нашу вакцину Covid-19 людям по всему миру, — убеждает компания BioNTech.

EMA быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими организациями.

Вакцины против коронавируса

Специалисты подтвердили эффективность вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ее эффективность составляет 95%. Такой эффект достигается после второй вакцинации примерно через неделю после прививки.

Источник: BioNTech