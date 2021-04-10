Китай оштрафовал Alibaba на рекордные $2,75 миллиарда

Государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало компанию Alibaba на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

Соответствующее сообщение появилось на сайте рыночного регулятора Китая.

Размер штрафа составляет 4% от объема продаж компании в 2019 году в Китае, который составил 455,712 миллиарда юаней — $69,67 млрд.

В самой корпорации Alibaba заявили, что принимают решение департамента и внедрят все его требования.

Alibaba — это группа китайских компаний, занимающихся бизнесом в интернете. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями и розничная онлайн-торговля.

Компанию основал Джек Ма, который сейчас находится в длительном конфликте с властями Китая. В декабря 2020 года он предложил передать властям КНР часть операций компании.

К такому шагу миллиардера подтолкнуло желание спасти отношения с властью после критики действий Народного банка Китая, который ввел новые правила для компаний финансового сектора, в частности для Ant.

Источник: Samr.gov.cn