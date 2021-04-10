Китай оштрафував Alibaba на рекордні $2,75 мільярда

Державне управління з контролю за ринком КНР оштрафувало компанію Alibaba на $2,78 млрд за порушення антимонопольного законодавства.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті ринкового регулятора Китаю.

Розмір штрафу становить 4% від обсягу продажів компанії у 2019 році у Китаї, що складає 455,712 мільярда юанів – $69,67 млрд.

У самій корпорації Alibaba заявили, що приймають рішення департаменту та впровадять усі його вимоги.

Alibaba – це група китайських компаній, що займаються бізнесом в інтернеті. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями та роздрібна онлайн-торгівля.

Компанію заснував Джек Ма, який наразі перебуває у тривалому конфлікті з владою Китаю. У грудні 2020 року він запропонував передати владі КНР частину операцій компанії.

До такого кроку мільярдера підштовхнуло бажання врятувати відносини з владою після критики дій Народного банку Китаю, який запровадив нові правила для компаній фінансового сектора, зокрема для Ant.

Джерело: Samr.gov.cn