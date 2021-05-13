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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Глава ВОЗ вакцинировался против коронавируса, производитель вакцины не называется

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса.

Однако неизвестно, какой именно препарат ввели ему.

— Сегодня наступила моя очередь привиться от коронавируса в Университетской клинике Женевы, — написал Тедрос Адханом Гебрейесус на своей официальной странице в Twitter.

В своем сообщении он также призвал граждан стран, где доступны вакцины, иммунизироваться против коронавируса.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация населения против коронавируса. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.

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Однако в мире фиксируется нехватка вещества для иммунизации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus

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