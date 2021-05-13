Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса.

Однако неизвестно, какой именно препарат ввели ему.

— Сегодня наступила моя очередь привиться от коронавируса в Университетской клинике Женевы, — написал Тедрос Адханом Гебрейесус на своей официальной странице в Twitter.

В своем сообщении он также призвал граждан стран, где доступны вакцины, иммунизироваться против коронавируса.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация населения против коронавируса. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.

Однако в мире фиксируется нехватка вещества для иммунизации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus