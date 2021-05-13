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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Очільник ВООЗ вакцинувався проти коронавірусу, виробник вакцини не називається

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вакцинувався від коронавірусу.

Однак невідомо, який саме препарат ввели йому.

– Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від коронавірусу в Університетській клініці Женеви, – написав Тедрос Адханом Гебреєсус на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У своєму повідомленні він також закликав громадян країн, де доступні вакцини, імунізуватися проти коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Україна долучилася до цього процесу у лютому 2021-ого.

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Однак у світі фіксується нестача речовини для імунізації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus

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