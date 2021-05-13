Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вакцинувався від коронавірусу.

Однак невідомо, який саме препарат ввели йому.

– Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від коронавірусу в Університетській клініці Женеви, – написав Тедрос Адханом Гебреєсус на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У своєму повідомленні він також закликав громадян країн, де доступні вакцини, імунізуватися проти коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Україна долучилася до цього процесу у лютому 2021-ого.

Однак у світі фіксується нестача речовини для імунізації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus