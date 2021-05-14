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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Бразилия приостановит производство вакцины от AstraZeneca — причина

Бразилия приостановит производство вакцины от AstraZeneca — причина

В Бразилии приостановят производство вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

Об этом говорится на официальной странице биомедицинского института Fiocruz в Тwitter.

Причиной этого стало то, что фиксируется нехватка ингредиентов для изготовления вещества.

Предварительно новые поставки компонентов вакцины в Бразилию ожидаются 22 мая.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса. В Украине этот процесс начался в феврале 2021-ого.

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Однако на планете фиксируется дефицит вещества, в связи с чем некоторые страны вынуждены были начать собственное производство. Так, в Бразилии изготовляли вакцину против коронавируса AstraZeneca.

Больше подробностей о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Fiocruz

Фото: Pixabay

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