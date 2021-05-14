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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Бразилія призупинить виробництво вакцини від AstraZeneca – причина

Бразилія призупинить виробництво вакцини від AstraZeneca – причина

У Бразилії призупинять виробництво вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca.

Про це йдеться на офіційній сторінці біомедичного інституту Fiocruz у Тwitter.

Причиною цього стало те, що фіксується нестача інгредієнтів для виготовлення речовини.

Попередньо нові постачання компонентів вакцини до Бразилії очікуються 22 травня.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу. В Україні цей процес розпочався у лютому 2021-ого.

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Однак на планеті фіксується дефіцит речовини, через це деякі країни змушені були розпочати власне виробництво. Так, у Бразилії виготовляли вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.

Більше подробиць про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Fiocruz

Фото: Pixabay

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