У Бразилії призупинять виробництво вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca.
Про це йдеться на офіційній сторінці біомедичного інституту Fiocruz у Тwitter.
Причиною цього стало те, що фіксується нестача інгредієнтів для виготовлення речовини.
Попередньо нові постачання компонентів вакцини до Бразилії очікуються 22 травня.
Вакцинація проти коронавірусу
З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу. В Україні цей процес розпочався у лютому 2021-ого.
Однак на планеті фіксується дефіцит речовини, через це деякі країни змушені були розпочати власне виробництво. Так, у Бразилії виготовляли вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.
Більше подробиць про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Fiocruz