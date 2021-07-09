В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек, среди которых восемь парашютистов и пилот.

Инцидент произошел вечером 8 июля вблизи аэропорта в городе Эребру, где расположен популярный в Швеции парашютный клуб.

Правоохранители подтвердили, что падение легкомоторного самолета в Швеции произошло за считанные минуты после взлета.

Самолет загорелся, но пламя было быстро потушено.

Соболезнования погибшим выразил премьер-министр Стефан Лефвен.

— С грустью сегодня ночью я прочитал трагическую новость об авиакатастрофе в Эребру. Сейчас мои мысли о жертвах, их семьях и любимых. Я хочу выразить глубокое сочувствие их горю, — написал политик на своей странице в Twitter.

Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro. Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg. — SwedishPM (@SwedishPM) July 8, 2021

Пока причина аварии не известна. На месте работают спасатели, личности погибших пассажиров устанавливаются.