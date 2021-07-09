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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Швеции разбился самолет парашютного клуба, пилот и пассажиры погибли

В Швеции разбился самолет парашютного клуба, пилот и пассажиры погибли

В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек, среди которых восемь парашютистов и пилот.

Инцидент произошел вечером 8 июля вблизи аэропорта в городе Эребру, где расположен популярный в Швеции парашютный клуб.

Правоохранители подтвердили, что падение легкомоторного самолета в Швеции произошло за считанные минуты после взлета.

Самолет загорелся, но пламя было быстро потушено.

Соболезнования погибшим выразил премьер-министр Стефан Лефвен.

— С грустью сегодня ночью я прочитал трагическую новость об авиакатастрофе в Эребру. Сейчас мои мысли о жертвах, их семьях и любимых. Я хочу выразить глубокое сочувствие их горю, — написал политик на своей странице в Twitter.

Пока причина аварии не известна. На месте работают спасатели, личности погибших пассажиров устанавливаются.

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