Внаслідок авіакатастрофи у Швеції загинуло дев’ятеро осіб, серед яких восьмеро парашутистів і пілот.
Інцидент стався ввечері 8 липня поблизу аеропорту в місті Еребру, де розташовано популярний у Швеції парашутний клуб.
Правоохоронці підтвердили, що падіння легкомоторного літака у Швеції відбулося за лічені хвилини після зльоту.
Літак загорівся, але полум’я було швидко загашено.
Співчуття загиблим висловив прем’єр-міністр Стефан Лефвен.
– З великим сумом сьогодні вночі я прочитав трагічну новину про авіакатастрофу в Еребру. Зараз мої думки про про жертв, їхні сім’ї та коханих. Я хочу висловити глибоке співчуття їхньому горю, – написав політик на своїй сторінці в Twitter.
Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro. Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg.
— SwedishPM (@SwedishPM) July 8, 2021
Наразі причина аварії не відома. На місці працюють рятувальники, особи загиблих пасажирів встановлюються.