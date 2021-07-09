Внаслідок авіакатастрофи у Швеції загинуло дев’ятеро осіб, серед яких восьмеро парашутистів і пілот.

Інцидент стався ввечері 8 липня поблизу аеропорту в місті Еребру, де розташовано популярний у Швеції парашутний клуб.

Правоохоронці підтвердили, що падіння легкомоторного літака у Швеції відбулося за лічені хвилини після зльоту.

Літак загорівся, але полум’я було швидко загашено.

Співчуття загиблим висловив прем’єр-міністр Стефан Лефвен.

– З великим сумом сьогодні вночі я прочитав трагічну новину про авіакатастрофу в Еребру. Зараз мої думки про про жертв, їхні сім’ї та коханих. Я хочу висловити глибоке співчуття їхньому горю, – написав політик на своїй сторінці в Twitter.

Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro. Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg. — SwedishPM (@SwedishPM) July 8, 2021

Наразі причина аварії не відома. На місці працюють рятувальники, особи загиблих пасажирів встановлюються.