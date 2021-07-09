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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Швеції розбився літак парашутного клубу, пілот і пасажири загинули

У Швеції розбився літак парашутного клубу, пілот і пасажири загинули

Внаслідок авіакатастрофи у Швеції загинуло дев’ятеро осіб, серед яких восьмеро парашутистів і пілот.

Інцидент стався ввечері 8 липня поблизу аеропорту в місті Еребру, де розташовано популярний у Швеції парашутний клуб.

Правоохоронці підтвердили, що падіння легкомоторного літака у Швеції відбулося за лічені хвилини після зльоту.

Літак загорівся, але полум’я було швидко загашено.

Співчуття загиблим висловив прем’єр-міністр Стефан Лефвен.

– З великим сумом сьогодні вночі я прочитав трагічну новину про авіакатастрофу в Еребру. Зараз мої думки про про жертв, їхні сім’ї та коханих. Я хочу висловити глибоке співчуття їхньому горю, – написав політик на своїй сторінці в Twitter.

Наразі причина аварії не відома. На місці працюють рятувальники, особи загиблих пасажирів встановлюються.

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