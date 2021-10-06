В ООН предупредили о глобальном водном кризисе на фоне изменения климата

Большая часть стран не готова к глобальному водному кризису, который ожидает мир в результате изменения климата. Частота стихийных бедствий увеличилась.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

По данным организации, с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире увеличилось на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. Большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, пришлись на Азию.

Также частота стихийных бедствий, связанных с засухой, за тот же период выросла на 29%. В странах Африки зарегистрировано больше всего смертей, связанных с засухой. А наибольший экономический ущерб от этого получили страны Северной Америки, Азии и Карибского бассейна.

В то же время 25% всех городов уже испытывают регулярную нехватку воды. За последние два десятилетия совокупные запасы поверхностных и грунтовых вод на планете, а также воды, содержащейся в почве, снеге и во льдах, сократились на 0,4 дюйма (1 сантиметр) в год.

Рост населения Земли приведет к еще большей нагрузке на водоснабжение, особенно в странах Африки к югу от Сахары. По данным ООН, число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов.

В организации предлагают усовершенствовать системы предупреждения для зон, подверженных наводнениям и засухе. Кроме того, в мире нужно улучшить финансирование и координацию между государствами в области управления водными ресурсами.

В докладе отмечается, что почти 60% из 101 опрошенной страны нуждаются в улучшенных системах прогнозирования, которые могут помочь предотвратить разрушения, вызванные непогодой.