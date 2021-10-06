Велика частина країн не готова до глобальної водної кризи, яка очікує світ у результаті зміни клімату. Частота стихійних лих збільшилася.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН.

За даними організації, з 2000 року кількість стихійних лих, пов’язаних з повенями, у всьому світі збільшилася на 134% в порівнянні з попередніми двома десятиліттями. Більшість смертей і економічних втрат, пов’язаних з повенями, припали на Азію.

Також частота стихійних лих, пов’язаних з посухою, за той самий період виросла на 29%. У країнах Африки зареєстровано найбільше смертей, пов’язаних з посухою. А найбільшого економічного збитку від цього отримали країни Північної Америки, Азії та Карибського басейну.

Водночас 25% всіх міст вже відчувають регулярну нестачу води. За останні два десятиліття сукупні запаси поверхневих і ґрунтових вод на планеті, а також води, що міститься в ґрунті, снігу і в льодах, скоротилися на 0,4 дюйма (1 сантиметр) на рік.

Зростання населення Землі призведе до ще більшого навантаження на водопостачання, особливо в країнах Африки на південь від Сахари. За даними ООН, число людей з обмеженим доступом до води до 2050 року зросте до більш як 5 мільярдів.

В організації пропонують вдосконалити системи попередження для зон, схильних до повеней і посухи. Крім того, у світі потрібно поліпшити фінансування і координацію між державами в галузі управління водними ресурсами.

У доповіді наголошується, що майже 60% зі 101 опитаної країни потребують поліпшених систем прогнозування, які можуть допомогти запобігти руйнації, спричиненої негодою.