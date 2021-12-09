Китайская компания-застройщик Evergrande объявила о дефолте по выплате долларовых кредитов согласно данным Fitch Ratings. Это произошло впервые в истории.

Как уточняется, агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Evergrande и ее дочерних компаний до “ограниченного дефолта”.

Это значит, что фирма не смогла выполнить свои финансовые обязательства.

В Fitch заявили, что понижение рейтинга отражает неспособность компании выплатить в начале этой недели проценты по двум облигациям, номинированным в долларах. Платежи должны были произвести еще месяц назад, а льготные периоды истекли в понедельник.

Fitch отмечает, что Evergrande не объявила о выплатах и ​​не ответила на запросы рейтингового агентства.

Общая сумма долга Evergrande, являющейся одной из крупнейших китайских компаний, составляет более $300 миллиардов.

По данным CNN, аналитики в течение нескольких месяцев беспокоились о том, может ли дефолт спровоцировать кризис на рынке недвижимости Китая и нанести ущерб всей финансовой системе.

Федеральная резервная система США в то же время предупреждала, что проблемы с китайской недвижимостью могут нанести ущерб всей мировой экономике.

Застройщик Evergrande в комментарии CNN отметил, что дефолт возможен. В то же время там заявили, что планируют “активно взаимодействовать” с оффшорными кредиторами по плану реструктуризации и создадут комитет по управлению рисками, который возглавит председатель и основатель Evergrande Сюй Цзяинь, чтобы сосредоточиться на “смягчении и устранении” будущих рисков.

Источник: Fitch Ratings, CNN