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Китайський забудовник Evergrande вперше оголосив дефолт

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Китайський забудовник Evergrande вперше оголосив дефолт

Китайська компанія-забудовник Evergrande оголосила про дефолт із виплати доларових кредитів згідно з даними Fitch Ratings. Це сталося вперше в історії.

Як уточнюється, агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Evergrande та її дочірніх компаній до “обмеженого дефолту”.

Це означає, що фірма не спромоглася виконати свої фінансові зобов’язання.

У Fitch заявили, що зниження рейтингу відображає нездатність компанії виплатити на початку цього тижня відсотки за двома облігаціями, номінованими в доларах. Платежі мали зробити ще місяць тому, а пільгові періоди закінчилися в понеділок.

Fitch зазначає, що Evergrande не оголосила про виплати та не відповіла на запити рейтингового агентства.

Загальна сума боргу Evergrande, що є однією з найбільших китайських компаній, становить понад 300 мільярдів доларів.

За даними CNN, аналітики протягом кількох місяців були стурбовані через те, чи може дефолт спровокувати кризу на ринку нерухомості Китаю та завдати шкоди всій фінансовій системі.

Федеральна резервна система США в той же час попереджала, що проблеми з китайською нерухомістю можуть завдати шкоди всій світовій економіці.

Забудовник Evergrande у коментарі CNN зазначив, що дефолт можливий. Водночас там заявили, що планують “активно взаємодіяти” з офшорними кредиторами за планом реструктуризації та створять комітет з управління ризиками, який очолить голова та засновник Evergrande Сюй Цзяїнь, щоб зосередитись на “пом’якшенні та усуненні” майбутніх ризиків.

Джерело: Fitch Ratings, CNN

Фото: Getty Images

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