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Факты / Мир

Достоверной даты возможного нового нападения России на Украину не существует – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
кулеба дмитро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг, что существует какая-то достоверная дата нового нападения Российской Федерации на Украину.

– Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате, – подчеркнул Дмитрий Кулеба во время брифинга для иностранных СМИ в среду, 2 февраля.

Министр подчеркнул, что Киев владеет полной информацией о маневрах РФ и о том, что происходит вдоль нашей границы.

Он заявил, что если учения России в Беларуси начнут “эволюционировать во что-то другое”, то Украина сможет “мгновенно” увидеть это и подготовиться.

Фото: УНИАН

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