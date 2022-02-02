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Достовірної дати можливого нового нападу Росії на Україну не існує – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки
кулеба дмитро

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував, що є якась достовірна дата нового нападу Російської Федерації на Україну.

– Немає жодних достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує у соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату, – наголосив Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних ЗМІ у середу, 2 лютого.

Міністр наголосив, що Київ має повну інформацію про маневри РФ і про те, що відбувається вздовж нашого кордону.

Він заявив, що якщо навчання Росії в Білорусі почнуть “еволюціонувати у щось інше”, то Україна зможе “миттєво” побачити це та підготуватися.

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Фото: УНІАН

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