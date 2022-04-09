Антивоенная коалиция будет усилена: результаты встречи Зеленского и Джонсона

Украина и Великобритания будут работать над усилением международной антивоенной коалиции, чтобы остановить преступные действия РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

– Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий. Мы рассчитываем на то, что Лондон будет играть в этом процессе ключевую роль и достижение мира в Украине будет нашей общей будущей победой, — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил Британию за “мощную, прямую и понятную” позицию по вооружению украинской армии.

В то же время премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поблагодарил Владимира Зеленского за его лидерство. Он также заявил, что за последние несколько недель мир нашел новых героев, и этими героями стали украинцы.

Британия и партнеры, по словам британского премьера, продолжат ужесточать санкции против России.

— Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов, мы также окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы. Мы предоставим экономическую поддержку Украине, безусловно, будем оказывать военную помощь, – подчеркнул Борис Джонсон.

Европа, заявил он в завершение, заинтересована в либерализации торговых связей с Украиной, что также сможет усилить экономику нашего государства. В частности, речь идет о поставках технологий и разведывательной информации.