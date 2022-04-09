Антивоєнна коаліція буде посилена: результати зустрічі Зеленського і Джонсона

Україна та Велика Британія працюватимуть над посиленням міжнародної антивоєнної коаліції, аби зупинити злочинні дії РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсон.

– Мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій. Ми розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме у цьому процесі ключову роль, і досягнення миру в Україні буде нашою спільною майбутньою перемогою, – зауважив Володимир Зеленський.

Український лідер також подякував Британії за “потужну, пряму та зрозумілу” позицію щодо озброєння української армії.

Водночас прем’єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон подякував Володимиру Зеленському за його лідерство. Він також заявив, що протягом останніх декількох тижнів світ віднайшов нових героїв, і цими героями стали українці.

Британія та партнери, за словами британського прем’єра, продовжать посилювати санкції проти Росії щотижня.

– Ми не будемо обмежуватися замороженням активів чи санкціями проти олігархів, ми також вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надамо економічну підтримку Україні, безумовно, будемо надавати військову допомогу, – підкреслив Борис Джонсон.

Європа, заявив він на завершення, зацікавлена у лібералізації торгівельних зв’язків з Україною, що також зможе підсилити економіку нашої держави. Зокрема, йдеться про постачання технологій та розвідувальної інформації.