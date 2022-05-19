Май, 19 в 16:53

Австралия передаст Вооруженным силам Украины 14 бронетранспортеров M113 (БТР) и еще 20 бронетранспортеров Bushmaster.

Об этом сообщает австралийское издание Australian Defence.

Кроме того, Австралия доставит 60 поддонов с медицинскими принадлежностями, пожертвованными гражданами Австралии, а также три поддона с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты от Австралийского управления по радиационной защите и ядерной безопасности и Австралийской организации по ядерной науке и технологиям.

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M113 – гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к парламенту Австралии. Глава государства рассказал о героической борьбе нашего народа против российских захватчиков.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления мирового санкционного давления на Россию, прекращения любых экономических отношений между государствами и страной-агрессором.

А еще Зеленский отметил, что украинским Вооруженным силам необходима помощь современным вооружением. Именно так Украина сможет эффективно остановить и победить врага.

Владимир Зеленский сказал, что Австралия имеет на вооружении бронеавтомобили пехоты Bushmaster, которые сейчас стоят без дела, а здесь, в Украине, они очень помогли бы.

– Если будет у вас возможность, Украина будет вам благодарна. Сейчас в Украине они сделают больше для нашей общей свободы, для нашей безопасности, – сказал президент.

Что это за автомобили Bushmaster и какое их назначение, читайте в материале Фактов ICTV.

Бронемашина Bushmaster

Это бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4. Bushmaster является разработкой австралийской компании Perry Engineering. Первые автомобили появились в 90-х годах.

Бронемашина предназначена исключительно для перевозки личного состава, защиты людей от легкого стрелкового вооружения и фугасов. В автомобиле могут находиться девять бойцов.

Характеристики бронеавтомобиля:

Боевая масса: до 15,4 тонны;

Мощность двигателя: 300 л. с;

Максимальная скорость: 100 км/ч;

Класс бронезащиты: против пуль до 7,62 мм и 8 кг фугаса;

Экипаж и десант: 1+9 человек.

Bushmaster оснащен 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Стоимость такой машины около $500 тыс.

Телеканал 9News сообщает, что правительство Австралии согласилось направить в Украину бронированные автомобили.

– Мы отправляем наше оружие, боеприпасы, мы отсылаем нашу гуманитарную помощь. Наши бронежилеты. И мы также собираемся отправить нашу бронетехнику – наших Bushmasters, – сказал премьер Скотт Моррисон.

Он уточнил, что автомобили будут перевезены в Украину на австралийских военно-транспортных самолетах С-17.

Как пишет британское издание The Guardian, глава австралийского правительства Скотт Моррисон также объявил о дополнительных $25 млн военной помощи для Украины, включая беспилотные воздушные и наземные системы, пайки и медицинское обеспечение. Таким образом, военная помощь Украине от Австралии увеличилась до $116 млн.

Фото: Australian Army